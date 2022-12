Rieti, mobilità in deroga verso la scadenza per 250 lavoratori

Luca Feliziani 19 dicembre 2022 a

Ci sono ancora 250 lavoratori nel limbo. Un bacino di vite sospese che il tempo non riesce a svuotare. Parliamo dei lavoratori dell’area complessa reatina che in questi anni hanno beneficiato dell’ammortizzatore sociale della mobilità in deroga. Ammortizzatore sociale che scadrà però a fine mese. E del domani non c’è certezza per i lavoratori, molti dei quali sopra ai 50 anni, che aspettano se e come il Governo finanzierà ancora le aree complesse. “Una situazione molto difficile - commenta il segretario provinciale Cgil Fiom, Luigi D’Antonio -. E’ un bacino di lavoratori che da oltre dieci anni usufruisce della mobilità in deroga e con non si riesce a prosciugare”. Pochi spiccioli che sono comunque arrivati alla fine del mese per tirare avanti in attesa di un lavoro che invece non è mai arrivato. “E’ questa la vera scommessa. Bisogna pensare alla rioccupazione di queste persone. Evviva i sussidi, ma se non si pensa al dopo allora tutto questo non serve a nulla”. D’Antonio avrebbe anche la soluzione. “Serve un accordo tra tutti gli attori della vicenda. Datori di lavoro, istituzioni e sindacati per stringere un patto che vincoli anche in parte le aziende che intendano assumere di andare a pescare da questo bacino di lavoratori che più passano i giorni più si sentono abbandonati da tutti”. (servizio completo nell'edizione di lunedì 19 dicembre del Corriere di Rieti)



