Rieti, frana nel centro di Torricella: paura per tre abitazioni

Tania Belli 19 dicembre 2022

a

a

Allarme e paura, ma per fortuna danni contenuti; soprattutto, nessuna conseguenza negativa per persone e cose. Questo l’esito dell’ennesimo smottamento registratosi in Sabina a seguito dei recenti fenomeni atmosferici avversi, in particolare delle copiose piogge che hanno investito tutto il Reatino, insieme a gran parte del resto d’Italia. Protagonista dell’ultima frana in ordine di tempo in Sabina, è stato il Comune di Torricella, che ha visto cedere una parte della massicciata delle mura di contenimento che cingono il vecchio borgo; fortunatamente, il crollo è avvenuto nella parte retrostante via Pescheria, anima del centro storico, e parte più antica del paese, laddove vi sono essenzialmente orti, in un’area poco transitata, quindi, senza creare gravi ripercussione o determinare problemi all’incolumità della popolazione; tuttavia, sono da verificare le condizioni di staticità delle tre abitazioni sovrastanti il movimento di terra, e per cui è stato richiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco da parte della municipalità; nel frattempo, sempre il Comune ha provveduto a mettere in sicurezza la zona, impedendo l’avvicinamento di curiosi ed evitando ulteriore scivolamento di sassi e detriti; messa in sicurezza che ha riguardato, in maniera più specifica, le condutture del gas, che sono state letteralmente travolte dal terriccio, in tal modo sventando una eventuale e probabile perdita di metano che sarebbe potuta scaturire e provocare seri danni. Ovviamente, per le opportune e successive misure da operare in sito, sono stati rintracciati e convocati i proprietari delle abitazioni indirettamente interessate, trovandosi sopra la frana; cosicché, nei prossimi giorni, probabilmente già nella giornata di lunedì 19 dicembre si conoscerà meglio il loro destino, come pure si saprà meglio come interverrà il Comune per risolvere definitivamente il problema, che, per il momento, è stato tamponato e non determina disagi per la quotidianità della comunità.

