Rieti, l'assessore Sebastiani: "Pronti a ridurre le imposte"

Luca Feliziani 18 dicembre 2022

La luce in fondo al tunnel si comincia a vedere, ma bisogna percorrere ancora un piccolo tratto di strada per tornare alla normalità. E quando si parla delle casse comunali la normalità significa uscita dalle condizioni di pre dissesto iniziata dieci anni fa. L’amministrazione comunale, come i migliori passisti degli anni d’oro del ciclismo, dopo aver scollinato, vede ora lo striscione dell’ultimo chilometro. “Ci sono dei passaggi molto importanti da fare prima, solo dopo saremo pronti ad abbassare aliquote e imposte”. Le parole chiare e cariche di aspettativa sono quelle dell’assessore al Bilancio, Andrea Sebastiani. “Il primo obiettivo dell’amministrazione comunale è uscire dal pre dissesto. Passaggio fondamentale che arriverà con l’approvazione del rendiconto del 2022 che avverrà entro il 30 aprile 2023, ma non escludo che arrivi anche prima. Passaggio che sarà corredato dal parere del collegio dei revisori dei conti. Subito dopo invieremo la documentazione alla Corte dei conti che dovrà certificherà il rispetto dei parametri applicati in questi anni e indicati nell’originario piano di riequilibrio. Con il parere positivo del giudice contabile si aprirà di fatto un’altra epoca”. (servizio completo nell'edizione di domenica 18 dicembre del Corriere di Rieti)



