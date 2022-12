Rieti, contributi versati in ritardo: sanzioni per il comune di Amatrice

18 dicembre 2022 a

Il Comune di Amatrice senza pace. A bussare cassa, dopo l’Inps, ora arriva anche l’Agenzia delle Entrate. L’affondo del sindaco Giorgio Cortellesi: “Ormai è una persecuzione. Siamo di fronte a un’ingiustizia di stato”. Poi il sindaco di Amatrice ripercorre tutta la storia iniziata quasi un anno fa. “Lo scorso 3 febbraio abbiamo protestato con l’Inps per la nota ingiustizia perpetrata a nostri danni. Abbiamo gridato alla politica, alla stampa e alle istituzioni competenti che eravamo stati condannati per il terremoto. Ebbene, questa condanna continua e ormai è definitiva. Oltre l’Inps ora anche l’Agenzia delle Entrate, in data 15 novembre, ci ha ingiunto che dobbiamo pagare altri 43mila euro per sanzioni e interessi, dovuti al ritardato pagamento delle ritenute Irpef di competenza del 2017, versate a settembre 2018, con l’obbligo di affrettarci, altrimenti le sanzioni saranno più alte di un terzo. Tra Inps e Agenzia delle Entrate siamo arrivati a quota 90mila euro”. (servizio completo nell'edizione del Corriere di Rieti di domenica 18 dicembre)



