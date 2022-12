Rieti, la chiesa di Sant'Agostino dà l'ultimo saluto ad Alberto Festuccia

17 dicembre 2022 a

a

a

La chiesa di Sant’Agostino stracolma per l'addio ad Adalberto Festuccia. Si sono svolti nella mattinata del 17 dicembre i funerali di Adalberto Festuccia, morto dopo una lunga malattia – la Sclerosi Laterale Amiotrofica – a 71 anni, giovedì mattina. “La Sla – disse due anni fa a Rietlife– mi ha confinato in un letto, tolto la voce, il normale cibo e reso dipendente dagli altri. Per fortuna la tecnologia mi aiuta a mantenere le relazioni. Una malattia terribile, che porta inesorabilmente alla morte. Io ho scelto di vivere per vivere la quotidianità con la famiglia e gli operatori che si occupano di me”. Adalberto Festuccia, è stato dirigente sanitario e figura apicale della sinistra locale. Era stato segretario del Pds nel 1994 vivendo da protagonista le successive trasformazioni della sinistra. Nel 1998 era stato anche candidato sindaco nella consultazione elettorale vinta da Antonio Cicchetti. Malato di sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica), recentemente era stato costretto al ricovero al De Lellis per sopraggiunti problemi di salute. Malattia che lo costringeva a letto ma che non gli impediva di comunicare, grazie a un computer, con famiglia, amici e sui social. L’ultima apparizione pubblica due anni fa in una intervista a RietiLife. Festuccia lascia la moglie Mirella Galluzzi e i figli Matteo e Gabriele.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.