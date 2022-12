Rieti, all'avvocato Pietro Carotti consegnata la "Toga d'oro"

17 dicembre 2022 a

Premiato nella mattinata del 17 dicembre presso il tribunale di Rieti, nell’aula Caperna, l’avvocato reatino Pietro Carotti. Consegnata per i 50 anni di professione la “Toga d’oro”. Riconoscimento conferito dal Consiglio dell’Ordine di Rieti nel corso di una cerimonia che costituisce un riconoscimento all’attività svolta dall'avvocato, degna di apprezzamento. Momento emozionante per i tanti presenti. A Pietro Carotti è stata consegnata una targa con l’indicazione del nome e cognome, l’anno dell’iscrizione all’Albo e l’anno di riconoscimento della Toga d’Oro. L'avvocato è stato in passato anche consigliere comunale e parlamentare italiano.

