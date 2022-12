Rieti, il bilancio della Sabina Universitas registra un utile di esercizio

Paola Corradini 16 dicembre 2022 a

È stato approvato dal consiglio di amministrazione il bilancio 2021-2022 della Sabina Universitas. Durante l’incontro si è parlato di conti trasparenti, costi alleggeriti e soprattutto un ritorno all’utile visto che il bilancio approvato presenta un utile di esercizio di 122.543 euro cifra che consentirà di coprire i 107.856 euro di perdita della precedente gestione. Sempre con il nuovo bilancio i costi di produzione scendono da 1.274.507 euro a 943.749 euro. Questo è ancora più notevole visto che c’è stato l’inserimento di tre nuovi corsi universitari di primo livello e uno di secondo che hanno portato a dieci il numero totale dei corsi di laurea attivi a Rieti e a 1.170 gli iscritti al polo universitario.

"Con questi numeri e con il lavoro di revisione dei conti fatto in un anno e mezzo il risanamento del consorzio può dirsi compiuto - ha dichiarato il presidente della Sabina Universitas Antonio D'Onofrio - senza dimenticare che abbiamo trasferito parte dei corsi nel centro cittadino presso la sede completamente rinnovata di Palazzo Aluffi, e gestito un’offerta universitaria quasi raddoppiata ma con minori addetti, grazie alla razionalizzazione del personale. Questo il mandato ricevuto dall’assemblea dei Soci quando abbiamo assunto la guida della Sabina Universitas, che ho condiviso con il consiglio di amministrazione e le maestranze e che grazie al loro contributo credo di aver onorato”. Sicuramente grandi passi avanti che non scongiurano però i rischi e le preoccupazioni legate al futuro del Polo Universitario come sottolineato dallo stesso presidente D’Onofrio. “ Bisogna capire cosa accadrà nel prossimo futuro-spiega lo stesso presidente-infatti preoccupano gli aumenti delle spese per energia elettrica e riscaldamento, come pure i cronici problemi di cassa che rimangono”. Sempre secondo il consiglio è da capire se La Sapienza e la Tuscia vorranno avvalersi o meno dei servizi del consorzio Sabina Universitas per i nuovi corsi accademici. “Il loro progetto - dice D’Onofrio - sembra essere indirizzato verso una gestione diretta dei nuovi corsi e questo aprirebbe finalmente la strada all'insediamento di una vera università a Rieti. Ma, se così dovesse essere, si dovrà decidere cosa fare del consorzio: se mantenere in essere le convenzioni con i due atenei per i servizi ai soli corsi di Ingegneria e Scienze della montagna oppure cercare altri settori di intervento nel campo della formazione e della ricerca o ancora, considerare esaurito il suo percorso. Su questo sono i Soci del Consorzio Sabina Universitas a doversi pronunciare e in fretta perché settembre 2023, col suo nuovo bilancio arriverà presto".

