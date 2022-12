Rieti, per le elezioni regionali il Pd candida Ranalli e Santini

17 dicembre 2022 a





Mentre oggi 17 dicembre il premier Giorgia Meloni potrebbe scegliere il candidato del centrodestra alle elezioni regionale (in pole c’è l’onorevole Trancassini), nella giornata di ieri la direzione provinciale del Partito democratico di Rieti si è riunita per ufficializzare le candidature reatine alle prossime elezioni regionali. A seguito di un percorso condiviso e partecipato che ha coinvolto tutti circoli della provincia la segreteria provinciale ha individuato come profili più idonei quelli del sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli e della vice sindaca di Montopoli di Sabina, Elena Santini. Al termine di una Direzione molto partecipata l’assemblea ha ratificato le due candidature.

“Le candidature di Elena e Leonardo sono un bel segnale che il Partito democratico di Rieti è riuscito a dare ai propri iscritti e simpatizzanti e a tutto il territorio - commenta il segretario provinciale Veronica Diamilla - Grazie alla disponibilità di due giovani amministratori preparati e motivati che stanno lavorando egregiamente nei propri Comuni, il nostro partito mette in campo due figure in grado di rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando. Sono convinta che sia Elena che Leonardo, che ringrazio per aver accettato di impegnarsi in prima persona, con il loro entusiasmo sapranno interpretare nel migliore dei modi quella voglia di rilancio e quella richiesta di unità di intenti che la nostra comunità ci richiede. Abbiamo davanti una sfida difficile che dobbiamo combattere convintamente e fino in fondo per difendere e preservare quanto ottenuto in questi anni grazie alla sensibilità e all’attenzione che le Giunte Zingaretti hanno riservato alla provincia di Rieti. In questo senso ringrazio il consigliere regionale Fabio Refrigeri per il lavoro svolto e per il prezioso supporto che continuerà a fornire. Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli iscritti e ai quadri di partito che in questi ultimi giorni hanno lavorato e si sono impegnati perché riuscissimo a individuare per il nostro territorio due candidature competenti, credibili e capaci di aggregare”.



