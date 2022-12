Rieti, al via la riorganizzazione della rete scolastica

17 dicembre 2022 a

Ultimo incontro in Provincia sul dimensionamento scolastico nel territorio prima che le richieste provenienti dai sindaci vengano portate sul tavolo dell’Ufficio scolastico regionale. Si è tenuto due giorni fa a Palazzo d’Oltre Velino dove, per l’occasione, erano presenti amministratori, parti sociali, dirigenti scolastici – anche qualche primo cittadino – per prendere atto, appunto, delle richieste arrivate già da tempo dai diversi territori del Reatino considerato che la riunione di giovedì è stata l’ultima di una serie partita nei mesi scorsi. Dimensionamento, come noto, che fa rima con accorpamento con le istanze pervenute che vanno nella direzione di “unire” istituti scolastici di comuni differenti, come nel caso di Selci con l’istituto comprensivo di Cottanello o Cantalupo con Torri in Sabina; o la richiesta di riattivazione della scuola primaria di Posta, che fa parte dell’istituto comprensivo dell’Alto Velino; del trasferimento della sede legale della scuola di Cantalupo a Monte San Giovanni in Sabina e così pure la sede legale di quella di Montasola a Cottanello, mentre l’istituto omnicomprensivo Sandro Pertini di Magliano Sabina ha chiesto l’attivazione di un nuovo liceo delle scienze ecologiche. Il problema non è solo quello della sopravvivenza, specie nei piccoli comuni, delle scuole, ma anche il fatto che negli istituti del Reatino mancano dirigenti scolastici (all’istituto comprensivo di Fara in Sabina, a Torricella, ad Amatrice, solo per fare qualche esempio) e mancano pure i direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga), una delle due figure apicali dell’istituzione scolastica, insieme ai primi. Tutte istanze che nascono dalle esigenze particolari dei territori e che già nelle prossime ore, come detto, dovrebbero essere portate all’attenzione degli incaricati dell’Ufficio scolastico regionale da parte della Provincia di Rieti.

