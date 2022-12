Rieti, il generale Pomponi in visita al comando provinciale della Guardia di finanza

16 dicembre 2022 a

a

a

Nella mattinata del 16 dicembre il generale di divisione Virgilio Pomponi, comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, ha fatto visita al comando provinciale di Rieti. Accolto dal comandante provinciale, colonnello Andrea Alba, ha incontrato tutti gli ufficiali, una rappresentanza dei militari in forza ai reparti territoriali che operano in provincia e alla stazione Sagf di Antrodoco e il presidente della sezione Anfi di Rieti. Nel corso della visita ha incontrato il prefetto Gennaro Capo, unitamente ai vertici delle forze dell’ordine locali. L’alto ufficiale, oltre a formulare gli auguri per le imminenti festività, sottolineando l’importanza delle attività svolte anche nel sociale, ha ringraziato tutti i militari per il quotidiano lavoro in favore della collettività, a tutela dell’economia legale, indicando le prospettive future di intervento. Il generale Pomponi ha invitato tutti a continuare a operare in costante sinergia con autorità locali, enti preposti e associazioni. Il colonnello Alba, a nome di tutti i finanzieri della provincia ha ringraziato il comandante regionale per l’attenzione e la sensibilità da sempre dimostrate verso i reparti della provincia di Rieti, ricambiando gli auguri per le imminenti festività.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.