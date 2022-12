Rieti, il comandante della stazione carabinieri forestale di Posta lascia il servizio

16 dicembre 2022 a





Il luogotenente carica speciale Claudio De Marco, comandante della stazione Carabinieri Forestale di Posta, classe 1962, lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri. Sposato e con due figli (di cui uno carabiniere), ha iniziato la sua carriera professionale nel Corpo Forestale dello Stato nel 1984, prima di transitare nei Carabinieri, alla luce della “recente” riforma che ha visto la riorganizzazione del Corpo all’interno dell’Arma. Nel corso degli anni ha rivestito diversi incarichi, nei quali ha sempre dimostrato professionalità, preparazione tecnica, rigore morale, equilibrio e disponibilità, guadagnandosi la stima dei superiori gerarchici e del personale dipendente. Al termine del corso di formazione per allievi guardie presso la scuola allievi sottufficiali Cfs di Cittaducale, De Marco è stato destinato al Comando stazione forestale di Colle di Val D’Elsa in provincia di Siena. Vincitore nel 1992 del concorso per sottufficiali, dopo aver completato il previsto periodo di formazione, è stato assegnato alla scuola allievi sottufficiali di Cittaducale sede distaccata di Antrodoco, dove ha rivestito diversi incarichi. Nel 2004 ha assunto il comando della stazione forestale di Posta che ha retto per oltre 15 anni, fino al suo pensionamento.

Promosso luogotenente carica speciale nel 2021, durante la sua carriera è stato insignito della Croce Oro con Torre per anzianità di servizio e ricevuto un encomio solenne per l’attività svolta in occasione del sisma che ha colpito l’Italia centrale nell’agosto del 2016. In occasione del suo saluto ufficiale, il comandante del gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, tenente colonnello Irene Davì, ha consegnato al luogotenente De Marco un piccolo dono simbolico, unitamente a una pergamena, in segno di riconoscenza per il contributo professionale offerto, sia nella veste di comandante sia in quella di collaboratore. Al luogotenente Claudio De Marco e alla sua famiglia i più sinceri auguri da parte di tutti i Carabinieri Forestale di Rieti.



