Rieti, nelle casse del Comune 11 milioni dai proventi del pagamento dell'Imu

Scade oggi il termine per versare il saldo dell’Imu 2022. È l’imposta patrimoniale dovuta da chi possiede immobili o terreni. La parte del leone è dato dall’Imu sulle seconde case e sulle prime abitazioni considerate di lusso e rientranti nelle categoria (A1, A8 e A9). Soldi importanti che entrano nelle casse dei comuni e non fa eccezione quello di Rieti. II comune infatti nel previsionale 2022/2024, per quest’anno avrà un'entrata di 10.883.000 euro dovuta proprio al pagamento dell’Imu. Rispetto al 2021, nelle casse comunali dovrebbero entrare 883 mila euro in più. Infatti, lo scorso anno l’incasso fu di 10 milioni. Il pagamento della tassa interesserà oggi circa 15 mila reatini, con una media di circa 400 euro pro capite.

Rispetto al 2021 non ci sono state grosse novità, rilevante quella che riguarda nuove regole sull’esenzione per i coniugi con residenze diverse, che ha creato grande dibattito e ha portato la Corte Costituzionale a intervenire, lo scorso ottobre, ripristinando la doppia agevolazione per i coniugi con residenze in abitazioni differenti, sia se situate nello stesso comune che in comuni diversi. Il gettito complessivo annuo sarà dunque di 19,4 miliardi di euro. Le risorse incassate andranno allo Stato e ai comuni, e questi ultimi determinano l’aliquota che poi andrà verificata. Sono chiamati al versamento dell’imposta oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (il 41% risultano essere lavoratori dipendenti e pensionati). Per calcolare quanto si deve versare di saldo bisogna innanzitutto calcolare l’Imu 2022 complessiva.

Questa si ottiene determinando la base imponibile data dalla rendita catastale rivalutata del 5% della stessa. In 17 città è in vigore la ex addizionale della Tasi, per cui, in questi Comuni, le aliquote superano quella massima dell'Imu (10,6 per mille). In particolare, a Roma, Milano, Ascoli Piceno, Brescia, Brindisi, Matera, Modena, Potenza, Rieti, Savona e Verona l'aliquota è all'11,4 per mille; a Terni e Siena, all'11,2 per mille; a Lecce, Massa e Venezia all'11 per mille; ad Agrigento al 10,9 per mille. Altre 75 Città capoluogo, sempre sulle seconde case, applicano l'aliquota del 10,6 per mille, tra cui Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Bari.In 10 Città le aliquote sono sotto la soglia massima, tra cui, Gorizia, Pordenone, Ragusa, Udine, Belluno. “Sono soldi importanti – ha commentato l’assessore al bilancio, Andrea Sebastiani – che entrano nelle casse del Comune. Tra gli obiettivi della Giunta per i prossimi anni abbiamo, sia la diminuzione notevole se non completa del disavanzo e la possibilità di far diminuire le aliquote e le imposte”.

