Rieti, piste da fondo del Terminillo pronte per l'apertura. Calisse: “Abbiamo lavorato per garantire la stagione”

“Le piste da fondo sono pronte per essere riaperte per la stagione invernale” lo ha annunciato il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, in una nota. “Non ci sono problemi per l’apertura delle piste, la Provincia è pronta: abbiamo già messo in sicurezza i tracciati eseguendo una pulizia dei rami e degli alberi caduti, ma non solo, abbiamo anche affidato e contrattualizzato con un’impresa locale il servizio di battitura. Insomma: aspettiamo solo l’arrivo della neve ma la stagione è garantita”.

Immediata la replica dell'ex consigliere comunale con delega allo sport Roberto Donati: “Sono lieto di apprendere, e assieme a me lo sono anche tutti i diretti interessati, che a seguito del post pubblicato ieri la situazione degli impianti di fondo del Terminillo abbia trovato una pronta soluzione per l’imminente stagione. La Provincia di Rieti si è ravveduta e ha ripreso la gestione diretta delle piste da fondo, a dispetto di quanto dichiarato dal presidente congiuntamente al nostro sindaco, affidando la battitura delle piste alla medesima società che negli ultimi due anni se ne è occupata.

Così, a strettissimo giro, stamane si è provveduto alla pulizia delle piste. Se avessimo saputo prima che una semplice esternazione pubblica sarebbe stata sufficiente a sbloccare questa situazione, avremmo sicuramente provveduto a farla prima. E visto l’altissimo grado di ricettività alle proposte della Provincia. Sia mai che nei programmi per questa stagione sciistica ci sia anche quello di approfittare delle temperature rigide per sparare un po’ di neve artificiale almeno su uno dei tre anelli? Così da offrire un servizio sportivo e turistico in vista delle vacanze natalizie e (speriamo) della neve.” conclude Donati.

