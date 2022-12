Rieti, dal 21 dicembre niente mezzi pesanti nella galleria di Colle Giardino per Roma

15 dicembre 2022 a

a

a

In vista del previsto incremento del traffico veicolare nelle prossime festività natalizie e di Capodanno si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, compresa la Polizia Stradale, del Sindaco di Rieti e del Presidente della Provincia, dei rappresentati di ARES 118 e dell’ANAS per valutare la situazione della viabilità della Galleria Colle Giardino. Allo scopo di contemperare l’esigenza di garantire la fluidità del traffico con la sicurezza degli utenti si è stabilito di mantenere in pieno esercizio la canna in direzione Roma contestualmente all’adozione di misure di accompagnamento che alleggeriscano il transito nelle gallerie in direzione Roma prevedendo la deviazione dei mezzi con carichi pesanti e merci pericolose su percorsi alternativi evitando, per quanto possibile, di aggravare la situazione dell’abitato di Maglianello.

Sì al raddoppio della ferrovia Roma Nord

Questo, in estrema sintesi, il dispositivo di circolazione che sarà attivo dal 21 dicembre al 10 gennaio. La Galleria Colle Giardino, direzione Roma – dove a breve inizieranno i previsti lavori di adeguamento a cura di ANAS – rimarrà aperta in entrambe le carreggiate per consentire il transito dei veicoli (autovetture, camper etc..). Tale dispositivo è stato concordato per assicurare una adeguata fluidità del traffico in direzione Roma che, in concomitanza con le festività natalizie, si presume sia destinato ad aumentare.

Lavori alla galleria Valnerina, chiude la superstrada Rieti-Terni

ANAS, competente all’emanazione dell’ordinanza per regolamentare la circolazione in galleria, attuerà misure specifiche per la sicurezza che saranno attive dal 21 dicembre, data a decorrere dalla quale è prevista l’intensificazione del traffico veicolare. I mezzi con carico superiore alle 3,5 t. e quelli che trasportano merci pericolose non potranno transitare nella Galleria Colle Giardino e saranno deviati su percorsi alternativi in via di definizione che saranno indicati nella citata ordinanza dell'ANAS. Considerata la chiusura della Galleria al traffico veicolare pesante si consiglia fortemente agli utenti di utilizzare percorsi alternativi anche diversi da quelli che si stanno individuando per evitare ingorghi e code lungo la s.s.4 “strada alberata” che attraversa l’abitato di Maglianello e consente di ricongiungersi alla Salaria all’altezza di San Giovanni Reatino.

Al Perseo Natale di solidarietà e sostenibilità tra iniziative pro Croce Rossa Italiana e addobbi senza luci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.