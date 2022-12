Rieti, detenzione e spaccio di hashish: denunciato 30enne

15 dicembre 2022 a

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un trentenne originario del Gambia, già noto alle forze di polizia. Durante un servizio teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno notato il giovane, che, con fare sospetto, si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria di Rieti.

I carabinieri hanno quindi deciso di perquisire il ragazzo che, nel tentativo di eludere il controllo, ha provato a disfarsi di un borsone, subito recuperato dai militari. La perquisizione d’iniziativa ha consentito di rinvenire e sequestrare 7 dosi di hashish, del peso complessivo vicino ai 10 grammi. È stata posta sotto sequestro anche la somma in contanti di 680 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

