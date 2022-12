Rieti, morto Adalberto Festuccia dirigente Asl e uomo di punta della sinistra locale

15 dicembre 2022 a

È morto Adalberto Festuccia, 71 anni, dirigente sanitario e figura apicale della sinistra locale. Era stato segretario del Pds nel 1994 vivendo da protagonista le successive trasformazioni della sinistra. Nel 1998 era stato anche candidato sindaco nella consultazione elettorale vinta da Antonio Cicchetti. Malato di sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica), recentemente era stato costretto al ricovero al De Lellis per sopraggiunti problemi di salute. Malattia che lo costringeva a letto ma che non gli impediva di comunicare, grazie a un computer, con famiglia, amici e sui social. L’ultima apparizione pubblica due anni fa in una intervista a RietiLife. Festuccia lascia la moglie Mirella Galluzzi e i figli Matteo e Gabriele.

Il ricordo del Partito democratico della provincia di Rieti: “Adalberto Festuccia ha rappresentato per anni un punto di riferimento per tutto il centrosinistra reatino anche quando è stato costretto all’immobilità a causa di una grave malattia che però non gli ha mai fatto perdere la sua grande capacità di analisi politica accompagnata da una profonda conoscenza della macchina amministrativa. Il nostro ricordo di Adalberto sarà sempre accompagnato dall’esempio e dagli insegnamenti che ci ha lasciato sempre improntati alla lealtà, al rigore e indirizzati nella ricerca del bene comune: una tensione che lo ha sempre contraddistinto e che ha caratterizzato tutta la sua esistenza come dimostra l’apprezzamento unanime del lavoro svolto come dirigente della Asl di Rieti anche da parte dei suoi avversari politici. Il Partito Democratico di Rieti esprime il suo cordoglio e si stringe intorno alla famiglia per la sua scomparsa".

Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e la Giunta si stringono attorno ai familiari di Adalberto Festuccia. "Storico dirigente della sinistra reatina, interprete di primo piano di diverse stagioni politiche cittadine, uomo di cultura e autorevole dirigente della ASL reatina, è stato assessore negli anni 80, ripetutamente consigliere comunale fino ai primi anni 2000 e candidato Sindaco nel 1998. Negli ultimi anni aveva convissuto con una grave malattia affrontata con straordinaria dignità e altrettanto coraggio, continuando ad offrire le proprie riflessioni e considerazioni alla comunità. Ai familiari, agli amici e ai tanti che ne hanno apprezzato le doti umane, professionali e politiche, giunga la più profonda vicinanza da parte dell’Amministrazione comunale di Rieti".

