Rieti, impianti sci del Terminillo, Asm verso la gestione. Regnini: "I presupposti ci sono"

Il nodo legato alla gestione degli impianti di sci del Terminillo sta per sciogliersi. Proprio ieri nell’incontro tra il sindaco Daniele Sinibaldi e il presidente di ASM Vincenzo Regnini, sono state gettate le basi per una seria possibilità di far ripartire la stagione invernale, con tutti gli impianti. Attraverso numerose settimane di studi tecnici ed economici, ASM potrebbe prendere in gestione gli impianti, facendo partire con nuovo slancio la stagione, proprio a pochi giorni dal Natale.

“Nelle prossime ore verrà convocato il Consiglio di amministrazione di ASM, con i tecnici – ha commentato Vincenzo Regnini (foto) – per chiudere il cerchio. Dalle carte consultate, ci sono serie e concrete possibilità che gli impianti possano essere gestiti dalla società. Stiamo valutando con attenzione e professionalità ogni singolo documento, per avere la certezza di prenderci questo grande ed importante incarico. In queste settimane tanto e lungo è stato il lavoro svolto da noi e dai numerosi tecnici, che hanno portato avanti il monitoraggio anche in condizioni meteo non del tutto adatte. Notevole l’impegno dell’amministrazione comunale nel cercare di concludere positivamente la vicenda”.

L’ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata odierna. “Apprendiamo con gioia e soddisfazione l’evolversi della vicenda – ha dichiarato il direttore della scuola Ski Terminillo Simone Munalli – anche se aspettiamo di vedere nero su bianco l’effettiva presa in carico della gestione da parte dell’ASM. Ma proprio in queste ultimissime ore abbiamo notato il riallaccio della corrente elettrica sugli impianti. Un segno importantissimo, che ci fa ben sperare nel futuro”. Scettica invece la Pro Loco Terminillo e non solo sugli impianti.

