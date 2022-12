Rieti, il killer di Fidene resta in carcere. Il giudice: "Una strage pianificata da tempo"

15 dicembre 2022 a

a

a

E’ durata poco più di un’ora l’udienza di convalida del fermo che si è tenuta ieri a Regina Coeli di Roma il carcere dov’è rinchiuso da domenica Claudio Campiti, il 57enne residente nel Consorzio Valleverde di Ascrea, autore della strage nel corso della riunione condominiale in un bar di Fidene. Alle tre donne uccise domenica si è aggiunta una quarta ricoverata in condizioni gravissime al Sant’Andrea. Inutili i tentativi dei sanitari di strapparla alla morte. Nel corso dell'interrogatorio Campiti ha ammesso che il "movente" della strage è legato a un "rancore e risentimento" covati per anni verso il Consorzio Valleverde. E in riferimento ai futili motivi, il gip scrive che "la spinta criminale del Campiti ha trovato impulso in un rancore e risentimento covati negli anni in ragione di un contenzioso con il consorzio, circostanza peraltro pienamente ammessa dall'indagato in sede di interrogatorio".

Sparatoria Fidene, Campiti aveva con sé 170 proiettili e 6mila euro con il passaporto



Inoltre per il giudice la circostanza “aggravante della premeditazione appare incontestabile”, alla luce del fatto che l'uomo "da tempo non partecipava più alle riunioni del Consorzio e quindi la sua presenza il giorno del fatto non può che essere letta nel senso che si sia portato sul posto al solo scopo di portare a compimento il proprio piano, tanto che, appena entrato nel dehor, si è diretto a destra al tavolo dove sedevano i componenti del consiglio di amministrazione”.

Claudio Campiti dopo la strage di Fidene era pronto a fuggire all'estero



Nei sui confronti il pm contesta le accuse di pluriomicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, tentato omicidio in riferimento alle persone rimaste ferite e il porto d’armi abusivo. Al termine dell’interrogatorio anche l’avvocato di Campiti, Alessandro Poli, non ha voluto rilasciare dichiarazioni limitandosi solo a ribadire che “la posizione del suo assistito è gravissima”. Come detto sono ancora molti i punti oscuri della vicenda tra i quali quello più importante su come sia riuscito a procurarsi la pistola.

Gli investigatori, poi, sono convinti che l’uomo fosse pronto a fuggire anche all’estero subito dopo la strage come confermerebbe il ritrovamento nel suo borsone del passaporto e di una ingente somma di denaro in contanti. Denaro che probabilmente aveva messo da parte visto che Claudio Campiti, secondo quanto si è appreso, avrebbe percepito tra il 2020 e il 2022 poco meno di 9 mila euro totali di reddito di cittadinanza.

Strage di Fidene, il killer Claudio Campiti prendeva il Reddito di cittadinanza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.