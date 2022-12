Rieti, nell'Aula magna della Asl convegno sulla prevenzione per il disturbo da gioco d'azzardo

14 dicembre 2022 a

Verrà presentato giovedì 15 dicembre, presso l'aula magna della Asl di Rieti, il progetto DGA "Scommetti su di te, punta su di noi" sulla prevenzione per il Disturbo da Gioco d'Azzardo e integrazione socio-sanitaria. Grazie ad un protocollo di Intesa tra la ASL di Rieti e la ASP Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista. Il Convegno, che si svolgerà dalle ore 9,30 alle ore 13,00, darà pieno avvio al progetto riguardante la realizzazione di interventi mirati al contrasto del DGA (Disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico). Ne da notizia un comunicato stampa della Azienda Servizi alla Persona Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista di Torri in Sabina (RI), in qualità di Ente attuatore regionale per l’ambito territoriale della Provincia di Rieti. L’importante progetto, affidato dalla Regione Lazio (Assessorato alle Politiche Sociali – Direzione Inclusione Sociale) alla ASP sabina, prevede un piano di interventi per l’intero territorio della Provincia di Rieti, mirati a prevenire e contrastare il grave problema legato al gioco d’azzardo patologico, con unità di strada e gruppi di aiuto e presidio operativo presenti su 3 Distretti territoriali in Provincia di Rieti. Lo sviluppo di suddette attività è stato assegnato dalla ASP Opera Pia a Enti del Terzo Settore aggiudicatari dell’apposito bando di gara: la Coop. Sociale “Le Nuove Chimere”, per gli interventi previsti negli ambiti territoriali RI 1 e RI2 (Rieti capoluogo, Comuni e Distretti 4 e 5) e la Coop. Sociale “Folias“, per l ’ambito territoriale RI 3 (Comuni e Distretti 2 e 3). Il Progetto consentirà lo sviluppo a livello territoriale, secondo quanto definito dalla Regione Lazio con DGR del 05 agosto 2021 n.551, di interventi per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico, per la costruzione ed il rafforzamento di sistemi locali improntati all’integrazione dei servizi pubblici socio-sanitari per le dipendenze patologiche e la salute mentale, con soggetti del Terzo Settore, del cooperativismo sociale, del volontariato, dell’associazionismo civico, delle comunità informali e religiose.

In tale contesto sarà di grande importanza il Protocollo di Intesa che verrà sottoscritto nel corso del Convegno, tra la ASL di Rieti – Dipartimento UOC Patologia da Dipendenza e la ASP Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista che, operando tra loro in sinergia, faranno da ponte tra le Istituzioni (Enti Locali ed il Terzo Settore) e i cittadini, al fine di intercettare in maniera diretta i bisogni e le istanze locali sul territorio. Con grande soddisfazione il Presidente della ASP Settimio Bernocchi, esprime il suo più sentito apprezzamento e ringraziamento alla Dr.ssa Marinella D’innocenzo (Direttrice Generale della ASL di Rieti) e al Dr. Simone De Persis (Resp. Del Dipartimento UOC Patologia da Dipendenza della ASL-RI) che hanno colto appieno l’importante valenza di tale Protocollo di Intesa. L’Accordo sarà una preziosa opportunità per promuovere qualificati e congiunti servizi “socio-sanitari” sul territorio della Provincia di Rieti, tra la ASL e la ASP, puntando a superare i limiti della frammentarietà degli interventi, con azioni congiunte e concordate grazie alla rete di unità di strada e gruppi di mutuo soccorso attivati dalla ASP Opera Pia, che andranno ad aggiungersi in maniera complementare e sinergica ai servizi già erogati dalla ASL-RI, con il preciso scopo di intercettare i fenomeni sommersi, farli emergere ed indirizzarli verso i percorsi di sostegno e di terapia necessari.

Nel corso del Convegno si alterneranno importanti relatori, suddivisi per settore e competenza specifica, tra i quali Marinella D’innocenzo (Direttrice ASL RI) e Settimio Bernocchi (Presidente ASP Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista), Simone De Persis (Resp. UOC-ASL RI) e Rosella Pacifico (Dipartimento UOC-ASL RI), Antonio Marzarotto (Dirigente della Direzione Inclusione Sociale della Regione Lazio), Massimiliano Monnanni (Presidente ASP “Asilo Savoia” di Roma, che porterà la sua importante testimonianza ed esperienza sul territorio di Roma Capitale), Onofro Casciani (noto esperto di settore, Resp Ambulatorio Specialistico Disturbo da Gioco d’Azzardo della ASL RM 1 e Resp. Scientifico di formazione regionale sul DGA), Gianvito Tria (Resp. Progetto DGA della ASP Opera Pia), Giulia Bischetti (Resp. DGA Coop. “Le Nuove Chimere”) ed Eleonora Faiola (Resp. DGA Coop. “Folias”). Di grande rilievo i rappresentanti degli Enti Locali provinciali, ad iniziare da Mariano Calisse (Presidente della Provincia di Rieti), Giovanna Palomba (Assessore alle Politiche Sociali, Salute Pubblica e Pari Opportunità del Comune di Rieti), Daniele Peroni (Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale), Orlando Torda (Presidente Provinciale di Rieti e Delegato Territoriale Roma 1 della Federazione Italiana Tabaccai), Sindaci dei Comuni del reatino e Rappresentanti dei Distretti Sociali della Provincia di Rieti. Il Convegno sarà moderato da Giovanni Assogna (Ufficio di Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità) e Maria Carla Massimetti (UOC ASL-RI) e verrà chiuso con la consegna di attestati di benemerenza a persone virtuose della Provincia di Rieti, che si sono contraddistinte nel contrasto al gioco d’azzardo patologico.

