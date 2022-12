Rieti, il Velino e gli Annali, due libri e un appuntamento all'Archivio di Stato

14 dicembre 2022 a

a

a

Un paesaggio di acque. È il territorio reatino, bagnato da laghi e fiumi, protagonista del libro “Lungo il corso del Velino”, a cura di Alessandro Betori, Francesca Licordari e Paola Piermattei, realizzato con il contributo della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti (già per le province di Frosinone, Latina e Rieti), con Officina Edizioni e che sarà presentato sabato 17 dicembre alle 16 presso la sala conferenze dell’Archivio di Stato di Rieti.

La crisi energetica non spegne il Natale. Luci non solo in centro e concertone

Contestualmente saranno presentati anche gli Annali 2022, la pubblicazione realizzata dall’Associazione storica per la Sabina che accoglie contributi originali sui più vari aspetti della realtà locale, colti in prospettiva storica. Il volume dedicato al fiume Velino illustra, attraverso vari approcci tematici, specchio della molteplicità disciplinare messa in campo, la ricchezza di un territorio tanto rilevante quanto poco conosciuto concentrandosi sul medio corso del fiume, dal Monte Giano alla piana di San Vittorino e sulla piana reatina proponendo contributi sul contesto geo-idrogeologico, sulle testimonianze storiche, religiose e archeologiche e sulle bonifiche dell’antica Reate e dal medioevo ai nostri giorni.

La fiera di Santa Barbara torna all'antico

Gli Annali saranno presentati dal presidente dell’Associazione, Roberto Lorenzetti e saranno distribuite delle copie della pubblicazione. Nell’occasione sarà conferita, inoltre, la borsa di studio intestata a “Ester Leoni Cantaro”, voluta dalla famiglia Leoni, e che quest’anno è stata assegnata a Barbara Tarani per il suo studio relativo all’archivio di Mauro Zelli.

Si accende il Natale in centro storico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.