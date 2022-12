Rieti, indirizzi formativi professionali per gli studenti in uscita dalla terza media

14 dicembre 2022 a

L’Istituzione Formativa della provincia di Rieti fa sapere che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24 per gli studenti in uscita dalla terza media. Gli indirizzi formativi di studio sono i seguenti: Acconciatura, Estetica, Ristorazione, Informatica, Meccanica e Logistica. I corsi hanno durata triennale per il conseguimento di una qualifica professionale, riconosciuta a livello nazionale ed europeo. Al termine di ogni percorso gli allievi avranno la possibilità di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, oppure rientrare nel canale dell’Istruzione iscrivendosi al quarto o quinto anno della scuola statale. Le domande per le iscrizioni vanno presentate online nel portale ministeriale (www.istruzione.it/iscrizionionline) entro il 30 gennaio 2023. Le nostre segreterie saranno a disposizione per fornire supporto nella compilazione delle domande.

"Negli Open Day, che si svolgeranno in ogni sede dell’Istituzione, si potrà vivere un’esperienza unica di una sessione formativa nei nostri laboratori, che riproducono fedelmente gli ambienti e le attrezzature di un'azienda del settore. Per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro sito (https://www.ifrieti.com) dove si potranno visionare i video dei nostri studenti all’opera e le storie di successo degli ex alunni" fanno sapere dall'Istituzione Formativa della provincia di Rieti.

Queste le date:

CFP DI RIETI E PASSO CORESE – Via dell’Elettronica snc – tel. 0746 1970052 - Via Ternana n. 28 – tel. 0765 1885700

Mercoledì 14 dicembre 2022

Mercoledì 21 dicembre 2022

Sabato 14 gennaio 2023

CFP ALBERGHIERO DI AMATRICE – Sede di Rieti Via dell’Elettronica snc – tel. 0746 1725263

Martedì 20 dicembre 2022

Giovedì 12 gennaio 2023

CFP DI POGGIO MIRTETO – Via Togliatti snc (Polo Didattico) – tel. 0765 24489

Mercoledì 21 dicembre 2022

Lunedì 16 gennaio 2023.

