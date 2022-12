Rieti, al pronto soccorso del De Lellis mancano cinque medici

Monica Puliti 14 dicembre 2022 a

Maggioranza, opposizione, ordine professionale degli infermieri, rappresentanti sindacali del Personale – con Cgil (Frabetti), Cisl (Bianchetti e Antonacci) e Uil (Formichetti, Martellucci e Desideri) -, vertici – direttori sanitari di Asl, De Luca, e ospedaliero, Angelucci -, capi di dipartimento e dirigenti di strutture dell’Azienda sanitaria locale. Erano tanti, ieri mattina (13 dicembre), in Comune per partecipare alla commissione Sanità convocata dal presidente Giovanni Grillo, talmente tanti che la riunione si è dovuta tenere in sala consiliare per permettere a tutti di partecipare. Sotto la lente sono finite le criticità del sistema sanitario locale, a partire dalla situazione del pronto soccorso del de Lellis dove le cose, se possibile, sono ancora peggiorate dopo il Covid: il servizio manca attualmente di 5 medici, con inevitabili e comprensibili ripercussioni sui turni di quelli che lavorano e sulla qualità dell’assistenza ai pazienti, e il concorso espletato è andato deserto; un problema, questo, che investe il servizio ospedaliero reatino ma che si estende anche al resto d’Italia dove la trincea dei pronto soccorso, specie dopo la pandemia, si è fatta ancora più dura. Tutt’oggi c’è un percorso dedicato ai pazienti che arrivano con la febbre, che si somma al complesso lavoro di chi opera in un servizio che è il biglietto da visita dell’ospedale. E poi il problema dell’insufficienza dei posti letto (sono 370 quando dovrebbero essere almeno 500), che incide inevitabilmente sulla sofferenza del pronto soccorso, e il clima di tensione tra il personale, motivo, questo, che ha indotto il presidente della commissione a convocarla dopo aver raccolto le lamentele partite dagli ordini professionali. Clima su cui hanno influito anche i cambiamenti registrati negli ultimi tre anni in seno alla Asl: 600 nuove persone in organico attraverso concorsi, nuovi primari e nuove posizioni organizzative per non parlare della riorganizzazione dei servizi sul territorio, tutte circostanze che hanno scontentato più di qualcuno. La commissione, riferisce chi ha partecipato, si è svolta in un clima più sereno e costruttivo di quanto si potesse immaginare alla vigilia; a riscaldare un po’ l’ambiente ha pensato il consigliere Maurizio Vassallo che nel suo intervento ha chiesto le dimissioni del direttore generale della Asl per via della mobilità passiva presso l’azienda reatina. Il verbale della commissione, questo l’impegno assunto al termine della riunione, sarà propedeutico alla prossima conferenza dei sindaci perché le questioni affrontate ieri in sala consiliare vengano portate fuori dei confini del comune capoluogo e investano l’intero territorio della provincia.



