Strage di Fidene, oggi l'interrogatorio di garanzia del 57enne Claudio Campiti

In attesa dell’interrogatorio di garanzia in programma nella mattinata di mercoledì 14 dicembre di Claudio Campiti, il 57enne residente ad Ascrea, che domenica ha ucciso tre persone ferendone altre quattro nel corso di una riunione condominiale in un bar di Colle Salario di Fidene alle porte di Roma, resta lo sgomento per una tragedia che sicuramente poteva essere evitata. A muovere la follia omicida di Campiti l’odio verso il Consorzio Valleverde e i suoi responsabili. Rancore che covava da anni, sfociate in litigi e denunce e una rabbia espressa, prima di domenica, sul suo blog. I residenti del Consorzio sopravvissuti alla strage sono sconvolti e hanno chiesto che ora siano i Comuni di Ascrea e Rocca Sinibalda ad occuparsi direttamente della gestione di quel comprensorio “che negli anni hanno contribuito a valorizzare attraverso le opere di urbanizzazione” tuttavia ancora da ultimare. La gestione del Consorzio Valleverde è in scadenza ed è stato già prorogato due volte. Difficile immaginare anche alla luce degli ultimi tragici eventi che la società possa continuare. (servizio completo nell'edizione di mercoledì 14 dicembre del Corriere di Rieti)



