Rieti, Valle del primo presepe: già dodicimila presenze

Sono state già dodicimila le persone che dal 26 novembre hanno visitato i presepi monumentali allestiti sotto le volte del Palazzo Papale, quattro opere legate ai diversi momenti vissuti da San Francesco nel Reatino ormai assunte tra gli elementi stabili della Valle del Primo Presepe. L’iniziativa pensata dalla Diocesi di Rieti per tornare al significato originale del gesto compiuto dal Poverello nel Natale del 1223 a Greccio è ormai una realtà consolidata, in grado di suscitare attenzione non solo sul santuario francescano, ma su tutte le realtà della Valle Santa, facendo ricorso a diversi linguaggi e rivolgendosi a un pubblico eterogeneo. Si va dal curioso che la scopre come meta turistica, ma torna a casa arricchito dalla forza spirituale dei luoghi, al pellegrino che è in ricerca del volto di Francesco più autentico e immediato. (servizio completo nell'edizione del Corriere di Rieti di mercoledì 14 dicembre)



