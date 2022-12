Rieti, le variazioni alle linee del servizio di trasporto pubblico di Asm per la fiera di Santa Lucia

13 dicembre 2022 a

La Asm Rieti, per consentire lo svolgimento della manifestazione fieristica di S. Lucia (il giorno 13 dicembre), via Liberato di Benedetto, Piazza Angelucci e via Mulino della Salce –tratto via Liberato di Benedetto e via F.lli Cervi, verranno interdette al traffico veicolare. Pertanto, le corse delle seguenti linee, che normalmente vi transitano, subiranno le modifiche di percorso descritte:

La linea 101: da viale Maraini devierà in via Paolessi e da via Molino Della Salce riprenderà il percorso originario.. La linea 153 di ritorno: da via delle Acque, cavalcavia di via Nenni, Porta d’Arce, stazione FFS, via dei Flavi, via Verani dove riprenderà il percorso originale..vLa linea 413 di ritorno: da Madonna del Cuore devieranno in viale De Juliis, via A.M.Ricci, via Nenni, Porta D’Arce, Stazione ferroviaria, Piazza Marconi e da via Dei Flavi riprenderà il percorso originario.

La linea 414 di ritorno: da Madonna del Cuore devieranno in viale De Juliis, via A.M.Ricci, via Nenni, Porta D’Arce, Stazione ferroviaria, Piazza Marconi e da via Dei Flavi riprenderà il percorso originario. La linea 641 di ritorno: Polo Didattico, cavalcavia di via Nenni, Porta d’Arce, stazione FFS, via dei Flavi, via Verani dove riprenderà il percorso originale. La corsa di ritorno delle ore 07.05 della linea 423, deviata a Molino Della Salce, transiterà in via Paolessi.

