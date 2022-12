Rieti, torna il tradizionale appuntamento con la fiera di Santa Lucia

13 dicembre 2022 a

a

a

Torna l'appuntamento con la Fiera di Santa Lucia. L’evento si terrà solo nella giornata odierna (13 dicembre), come da tradizione, nella giornata del 13 dicembre. Il percorso della fiera sarà il seguente: Via Liberato di Benedetto, Piazza Angelucci e Via Molino della Salce, tratto compreso tra l’incrocio di Via L. Di Benedetto e l’incrocio con Via F.lli Cervi.

Polizia allontana due rumene dalla provincia

Gli operatori commerciali saranno disposti esclusivamente su un unico lato della strada ad eccezione di Piazza Angelucci che consente una disposizione su più file. Come per la Fiera di Santa Barbara si prevede una importante affluenza di visitatori pronti a sfidare, anche in questo caso, il maltempo e le temperature rigide. Per molti anche l'opportunità di fare acquisti in vista del natale a prezzi convenienti.

La fiera di Santa Barbara torna all'antico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.