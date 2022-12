Rieti, Claudio Campiti dopo la strage di Fidene era pronto a fuggire all'estero

Paolo Giomi 13 dicembre 2022 a

a

a

Sembrano destinati ad assumere un rilievo di fondamentale importanza, nell’inchiesta per triplice omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione che la Procura della Repubblica di Roma sta avanzando nei confronti di Claudio Campiti, il 57enne residente nel consorzio “Valleverde” (foto), area residenziale situata sulle sponde del lago del Turano, al confine tra i Comuni di Ascrea e Roccasinibalda, gli elementi investigativi custoditi dalle forze dell’ordine e dai magistrati a Rieti. Elementi fattualmente scollegati con gli eventi di domenica mattina – la folle sparatoria nella quale l’uomo ha ucciso tre donne, Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano, tutte collegate al consorzio abitativo reatino, ferendo poi altre 4 persone – ma all’interno dei quali potrebbe nascondersi il vero movente che ha scatenato la furia omicida di Campiti. Che secondo la Procura di Roma aveva pianificato la strage, riuscendo ad ottenere una pistola e pronto a fuggire all’estero.

Strage di Fidene, il sindaco Riccardo Nini: "Campiti viveva sotto i livelli minimi"



Alla luce dell’attuale quadro accusatorio sembra essere proprio tutta contenuta nelle ripetute liti tra il 57enne e gli altri residenti del complesso immobiliare la causa scatenante del raptus che ha portato alla carneficina di via Monte Giberto, a Fidene, quadrante nord di Roma. Dove domenica mattina Campiti si è recato, facendo irruzione in una riunione tra i residenti del consorzio “Valleverde”, e ha fatto ripetutamente fuoco con una pistola sottratta qualche ora prima dal poligono di Tor di Quinto, compiendo una strage. Liti finite in numerose denunce e contro-denunce, tutte acquisite dai carabinieri della stazione di Ascrea e depositate presso la Procura della Repubblica di Rieti. Almeno 30 gli esposti ufficialmente depositati alle forze dell’ordine, la maggior parte dei quali dallo stesso Campiti, che si trovava in una posizione di insopportabile insofferenza nei confronti dei suoi “co-inquilini”. Lui che si era trasferito in pianta stabile nel consorzio “Valleverde”, e che sistematicamente andava ai ferri corti con gli altri titolari delle villette. In più occasioni gli altri residenti avevano segnalato atteggiamenti violenti e minacciosi da parte dell’uomo, nella cui abitazione, a seguito di una perquisizione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto non solo un rudimentale sistema di videosorveglianza, ma anche alcune foto-trappole e un coltello, tutti elementi posti sotto sequestro e ora a disposizione degli inquirenti. Oggetti che testimoniano l’atteggiamento sospettoso del 57enne nei confronti degli altri residenti, contro i quali covava rancore ormai da anni.

Sparatoria Fidene, Campiti aveva con sé 170 proiettili e 6mila euro con il passaporto



C’è poi un altro, fondamentale aspetto direttamente legato al plico di esposti, segnalazioni e denunce nei confronti di Campiti, anch’esso documentato dai carabinieri di Ascrea, direttamente dipendenti del comando provinciale di Rieti che nel 2020, rifiutò il nullaosta per la concessione del porto d’armi chiesto dallo stesso Campiti, rifiuto motivato proprio dalle ripetute denunce pervenute all’autorità giudiziaria. Un permesso che, successivamente, per motivi ancora ignoti, Campiti riuscirà invece ad ottenere a Roma, iniziando a frequentare quel poligono di Tor di Quinto dal quale, completamente indisturbato, sottrarrà la pistola con cui compirà il suo gesto omicida. Ma com’è possibile che una provincia, quella reatina, rifiutò l’istanza, e un’altra, quella romana, diede invece semaforo verde? Agli investigatori il compito di fare luce anche su questo fondamentale passaggio.

Psichiatria: sparatoria Fidene, esperti forensi 'società iperveloce aumenta aggressività'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.