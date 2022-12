Rieti, gestione impianti sci Terminillo: da Comune e Asm altra fumata nera

Marco Staffiero 13 dicembre 2022 a

Con il passare del tempo cresce la preoccupazione per la stagione sciistica sul Terminillo. Ieri l’ennesimo incontro tra il sindaco Daniele Sinibaldi e il presidente dell’ASM Vincenzo Regnini non ha portato nessuna risposta. Intanto, cresce il malcontento e la giustificata amarezza per gli addetti ai lavori del settore, che vedono svanire l’ultima opportunità di rilancio. Avere delle dichiarazioni sull’argomento dall’amministrazione comunale rimane un’impresa e anche parte dell’opposizione rimane timida nell’esprimere una propria opinione.

“Non abbiamo ancora tutti i dati tecnici richiesti, per valutare la possibilità da parte nostra di intervenire per la gestione – ha commentato invece il presidente di Asm Vincenzo Regnini –. Prima di farci carico di un impegno di notevole importanza dobbiamo capire il costo effettivo. Possiamo confermare che c’è la volontà politica e nostra nel salvare gli impianti. Dall’incontro, abbiamo urgentemente sollecitato i tecnici nel fornirci quanto prima gli studi di verifica della struttura, ma il maltempo non aiuta purtroppo, dove gli stessi operai sono costretti a fermarsi. Per domani è previsto un altro incontro, sicuramente sarà l’ultimo. Dal Tavolo deve uscire o un sì o un no”. Questa volta il tempo stringe davvero, siamo già a metà dicembre ed avere delle risposte nelle prossime settimane sarebbe un suicidio. E come se non bastasse c’è anche l’incognita meteo. Non siamo sulle Alpi ed a fine febbraio nel comprensorio la temperatura comincia ad alzarsi sopra lo zero, facendo svanire tutti i beati sogni.

“Abbiamo ben poco da commentare – ha dichiarato il direttore scuola Ski Terminillo, Simone Munalli – con il passare dei minuti la situazione diventa sempre più difficile. Troviamo davvero imbarazzante arrivare a metà dicembre e parlare se gli impianti apriranno o no. L’argomento impianti con i lavori di manutenzione, dovevano, come ho più volte sottolineato, iniziare a luglio, come accade per altre postazioni sciistiche d’Italia. Abbiamo in tutto 40 maestri di sci e molti di loro sono già andati via, per cercare di insegnare in altre località invernali. Del resto non si può rimanere con le braccia incrociate ad aspettare gli eventi. Abbiamo aspettato tanto – ha concluso il direttore scuola Ski Terminillo, Simone Munalli – aspetteremo anche domani e speriamo che dall’incontro tra ASM e amministrazione comunale esca davvero qualcosa di buono, non soltanto per noi, ma per tutto il territorio”.

