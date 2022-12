Rieti, ultimo appuntamento con la rassegna teatrale d'autunno a Fara Sabina 

12 dicembre 2022 a

Con l’abbassamento delle temperature possiamo dichiarare di essere definitivamente usciti dall’autunno, ed entrati nell’inverno. Ed ecco che allora il Festival “Autunno a Teatro” del Teatro Potlach giunge alla sua conclusione. Sabato 17 dicembre alle ore 21.00 va infatti in scena l’ultimo appuntamento di questa rassegna, che si chiude con lo spettacolo “Il tuono del deserto” della Compagnia Artemista, vincitore del bando sullo Spettacolo dal Vivo 2022 indetto dalla Regione Lazio. In scena tre attrici, tre donne: Zahira, giudice afghana che, dopo l’avvento dei talebani al potere non può più esercitare, e due donne più giovani, Soraya e Tahmina, che la andranno a trovare e prenderanno poi scelte diverse. Non si può dire chi di loro abbia più coraggio: chi decide di rimanere, o chi decide di andar via.

Lo spettacolo nasce da un’idea di Sabina Barzilai, regista e autrice del testo, di circa dieci anni fa, che voleva sondare la questione femminile in Afghanistan. Gli accadimenti internazionali dell’agosto 2021 hanno riproposto con violenza la drammatica attualità del tema. Dopo una prima fase di studio approfondito, attraverso materiali letterari, narrativi e giornalistici, sono stati poi avviati i contatti con le rifugiate afghane in Italia. Superando le difficoltà linguistiche, personali e psicologiche, con l’aiuto del personale addetto dei Centri di Accoglienza, si è raccolto materiale orale di storie e vissuto personale delle donne afgane rifugiate, oltre a quello inerente alla musica e alla danza tipica del paese di provenienza: tutto finalizzato alla rielaborazione per la messinscena finale.

L’argomento è complesso, ma la Compagnia Artemista ha studiato e provato a capire queste figure femminili lontane con un obiettivo: riportarle al centro dell’attenzione di tutti. Il biglietto dello spettacolo ha costo di 10 euro. Info e prenotazioni scrivendo al: 3517954176 (Teatro Potlach). Gli spettacoli al Teatro Potlach riprenderanno sia con gli appuntamenti serali che con quelli della domenica ragazzi nel mese di febbraio.

