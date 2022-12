Rieti, avvio straordinario per la mostra “Alla ricerca del bello – sulle tracce di Canova e Ricci”

12 dicembre 2022 a

Aperta ufficialmente sabato 10 dicembre la mostra “Alla ricerca del bello – sulle tracce di Canova e Ricci” con una straordinaria cornice di pubblico, dapprima al convegno presso la Sala consiliare e successivamente al taglio del nastro presso la Sezione storico artistica del Museo Civico presso la sede comunale di Piazza Vittorio Emanuele II.

“Abbiamo vissuto una giornata inaugurale straordinariamente partecipata – dichiara l’assessore alla cultura Letizia Rosati – un segno tangibile dell’interesse verso la cultura e le bellezze della nostra città. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, la Regione Lazio per il sostegno economico, l’associazione Riattivati per l’allestimento, la Fondazione Fedrigoni Fabriano per la presenza e il contributo al convegno, i relatori di altissimo livello, gli studenti dell’Ic Angelo Maria Ricci, la Curia di Rieti per la disponibilità. L’entusiasmo e la presenza significativa dei primi giorni dimostrano che pensare al museo come ‘evento sociale’ non solo è possibile ma necessario, è un sogno a cui dobbiamo credere tutti insieme. Concludo sottolineando la necessità, evidenziata anche da questo evento, di coinvolgere sempre di più i giovani perché rappresentano risorse straordinarie che meritano di poter essere protagonisti”.

Di seguito gli orari di apertura al pubblico della mostra “Alla ricerca del bello – sulle tracce di Canova e Ricci”: Fino al 31 dicembre la mostra sarà visitabile con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30; venerdì e sabato anche il pomeriggio dalle 15 alle 18.; Domenica 18 dicembre sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; Sabato 24 dicembre e sabato 31 dicembre la mostra sarà visitabile dalle 8.30 alle 12.30; Domenica 25 e lunedì 26 la sezione storico-artistica del Museo Civico resterà chiusa. Dal 1 al 14 gennaio, invece, gli orari saranno i seguenti: Dal martedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30; Venerdì e sabato anche dalle 15 alle 18; Venerdì 6 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; Domenica 8 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; Domenica 1 gennaio la sezione storico-artistica del Museo Civico resterà chiusa. Il costo del biglietto di ingresso è di 3 euro.

