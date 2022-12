Rieti, convocati per martedì 13 dicembre consiglio comunale e commissione sanità

12 dicembre 2022 a

Il Consiglio comunale torna a riunirsi. Il presidente del Consiglio Comunale di Rieti, Claudio Valentini, ha convocato l’assise cittadina per martedì pomeriggio alle ore 16. All’ordine del giorno sono previsti i seguenti punti: Nomina dei revisori dei Conti per il triennio 2022/2025, approvazione regolamento per il controllo analogo sulle società a capitale interamente pubblico del Comune di Rieti; illustrazione della definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni (art.42, lett.m) del D.Lgs 267/2000 e art.44 dello Statuto Comunale e regolamento comunale Servizi per l’Infanzia.

Sempre martedì 13 dicembre è stata convocata la Commissione consiliare sanità sul delicato tema dell’ospedale San Camillo De Lellis anche alla luce della denuncia sui presunti disservizi fatta nei giorni scorsi dalla Lega cittadina che ha puntato l’indice sulla mala gestiuone degli attuali vertici della Asl reatina.

“Ho invitato già oltre un mese fa, i miei colleghi amministratori, ad affrontare questo argomento in una chiave politica (come giusto che sia) e non in una chiave elettorale. Tale invito è rivolto a tutti gli schieramenti, perché la salute stessa, appartiene a ciascuno di noi - spiega il consigliere comunale Alessio Angelucci di Centro Democratico -. La corsa a delegittimare le nostre strutture o a non volerle gestire nella esclusiva chiave di servizio alla collettività, porta a danni sociali dalla portata inimmaginabile. Ascolterò con attenzione tutti coloro che porteranno il loro contributo alla discussione, per poi fare una riflessione e proporre proposte operative e concrete del mio gruppo Centro Democratico, assieme a quello del laboratorio della Giunta ombra” conclude il consigliere comunale e vice presidente del Consiglio Alessio Angelucci.

