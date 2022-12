Rieti, avviati lavori di messa in sicurezza su edificio. Chiusa temporaneamente via San Francesco

12 dicembre 2022 a

La Polizia locale del Comune di Rieti fa sapere che sono stati avviati nella mattinata odierna i lavori di messa in sicurezza sull’edificio di via San Francesco che era stato oggetto di distacco di mattoni e che, pertanto, aveva determinato la deviazione del traffico su via del Mattonato.

Caduta mattoni da una abitazione. Chiusa al transito Via San Francesco

Al termine delle operazioni, che dureranno presumibilmente almeno un paio di giorni, sarà riaperta al traffico via San Francesco e, contestualmente, prenderanno il via i lavori di Acqua Pubblica Sabina su Via Pellicceria finalizzati al ripristino parziale della pavimentazione a conclusione degli interventi condotti dal gestore del servizio idrico integrato per il nuovo acquedotto e la nuova fognatura.

