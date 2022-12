Rieti, Qualità della vita: Rieti al 67esimo posto guadagna otto posizioni. Bene criminalità e illuminazione sostenibile

12 dicembre 2022 a

a

a

Qualità della vita nelle città: Rieti guadagna posizioni. Questo in estrema sintesi è quanto emerge dalla classifica pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore per quanto riguarda l’indagine sulla Qualità della vita, elaborata considerando tutte le classifiche pubblicate nell’anno tenendo presenti una serie di indicatori.

Il sindaco Sinibaldi all'incontro per il rilancio delle città medie attraverso il Pnrr

E il capoluogo si piazza al 67emiso posto migliorando di ben otto posizioni quello dello scorso anno. La città dove si vive meglio è Bologna, seguita da Bolzano e Firenze. Le posizioni dall’81ª alla 107ª sono tutte occupate da province del Sud, incluse alcune aree metropolitane come Palermo, Catania (91ª) Napoli, Taranto (101ª) e Reggio Calabria (102ª).

I cavalieri della Valle Santa protagonisti del programma Linea Verde

Rieti si piazza molto bene per indice di criminalità dove risulta addirittura al primo posto in virtù dei pochi reati commessi, e per illuminazione pubblica sostenibile. Risulta ottava tra i capoluoghi di tutta Italia per eventi climatici estremi e molto indietro (85esima) per ondate di calore. Rieti si piazza a metà classifica in tutti gli indicatori mentre guadagna posizioni nella classifica per Ambiente e Demografia e società dove si piazza in entrambe i casi in 34esima posizione.

Giornata nazionale delle cure palliative. Palomba: “Grazie ad Alcli per l'encomiabile lavoro”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.