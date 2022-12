Rieti, in arrivo due milioni e mezzo per rilanciare il polo museale e Città Giardino

Monica Puliti 12 dicembre 2022 a

Anche il polo museale cittadino beneficia dei fondi ministeriali per la “rigenerazione urbana”. Dei 2 milioni e mezzo destinati al patrimonio comunale, buona parte sono rivolti al rilancio delle sezioni in cui si articola il complesso, quella storico-artistica ospitata a Palazzo di Città e quella archeologica nel museo di via Sant’Anna. Grazie al finanziamento – compreso nel pacchetto dei 20 milioni complessivi del suddetto bando, ottenuti a fine dell’anno scorso – il polo museale sarà oggetto di interventi di adeguamento strutturale, ma anche di aggiornamento e di abbellimento degli allestimenti interni alle due sezioni, tutti interventi al momento in fase di progettazione. Altra opera prevista, la riqualificazione di Città Giardino e dell’asse viario di viale Matteucci per una spesa prevista di 15 milioni (gli ultimi 2,5 serviranno per completare l’impianto polisportivo del campo d’altura del Terminillo).

Il recupero di questo quartiere cittadino è parte del progetto che investe l’intero quadrante urbano compreso tra il fiume Velino e l’asse, appunto, di viale Matteucci, all’interno del quale la rigenerazione dell’area si accompagna al recupero dell’ex mattatoio, alla nascita del parco dello sport di via Theseider, al miglioramento del PalaCordoni e del campo di atletica Guidobaldi e alla realizzazione della nuova scuola Minervini nell’area antistante il Perseo, favorita dai fondi ottenuti attraverso la ricostruzione post sisma 2016. Intanto, sempre per quel che riguarda Città Giardino, si è in attesa di conoscere i risultati delle valutazioni dalla parte della Regione relativamente alle reti d’impresa presentate a Rieti, una delle quali riguarda proprio questo quartiere e, specificamente,

il miglioramento dell’arredo urbano. Oltre a Città Giardino, nei mesi scorsi ne sono state presentate altre 7 nel territorio del comune capoluogo con la richiesta di un finanziamento di 100 mila euro per ognuno dei soggetti promotori: Ediconet, Rieti Centro, Terminillo in Rete, Porta Romana, Porta Conca Universitaria, Rieti Rete Verde, i Prodotti della Riserva. Gli interventi sono diversi e riguardano di volta in volta la sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’arredo urbano, la cura del verde, la segnaletica ed altro. Insomma interventi di riqualificazione e progettazione destinati a cambiare volto ad uno dei quartieri più importanti e strategici della città che negli ultimi anni ha conosciuto un lento declino ma che ora l’amministrazione comunale vuole rilanciare anche grazie agli importanti finanziamenti previsti dal bando di rigenerazione urbana che ha già portato all’inaugurazione di opere negli ultimi mesi.

