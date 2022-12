Strage di Fidene, il sindaco di Ascrea: "Campiti viveva sotto i livelli minimi"

11 dicembre 2022 a

Una tragedia immane. Claudio Campiti, l’uomo che ha ucciso tre donne oggi a Fidene alle porte di Roma, aveva chiesto il porto d’armi ma gli era stato negato. Il no era arrivato grazie alle informazioni fornite dai carabinieri di Ascrea dove viveva, che avevano riferito delle liti in atto con il Consorzio. Un altro dato che emerge nelle indagini sulla sparatoria in cui il 57enne romano Claudio Campiti ha ucciso tre persone e ne ha ferite altre tre, per una lite su una abitazione ad Ascrea. “Viveva in condizioni sotto i livelli minimi. So che il Comune in passato gli aveva anche dato un contributo per sopperire alle sue carenze economiche e realizzare l’allaccio alla fognatura, ma i lavori non sono mai stati realizzati, per cui il Comune ha richiesto indietro i soldi” ha spiegato il sindaco di Ascrea Riccardo Nini alla stampa. Ascrea, assieme a Rocca Sinibalda sono i due Comuni su cui insiste il consorzio Valle Verde. Nini, che è in carica da circa un anno, spiega di non aver mai visto né parlato con Campiti personalmente “ma chi lavora negli uffici comunali mi dice che era una persona educata e cordiale, salvo con i condomini a quanto leggo dal blog”. “Perché non completò mai i lavori? Lui dice per mancato reperimento di tecnici”.

Nel post di Campiti del 2 novembre 2021 c’è un passaggio che dice: “Nella Sabina Mafiosa trovare un tecnico (geometra, ingegnere civile o architetto) che mi servirebbe per allacciarmi ora alla rete idrica e fognaria, se sei in lite con la banda locale (consorzio) è praticamente impossibile”. Poi il pensiero del sindaco di Ascrea va al dolore delle famiglie coinvolte toccate da questa tragedia.”Siamo 215 residenti, una piccola comunità. Una tragedia del genere, nonostante sia una tragedia in assoluto, quando colpisce comunità piccole come la nostra è amplificata” dice il sindaco di Ascrea, Riccardo Nini.

“Siamo in contatto diretto con le autorità giudiziarie – aggiunge il primo cittadino –. Abbiamo parlato con persone che erano presenti ed erano sotto choc”. Le persone morte non erano residenti ad Ascrea, insieme a Rocca Sinibalda, dove insiste il Consorzio Valleverde. Il Consorzio “è nato per l’urbanizzazione primaria di un’area lottizzata. Finché non completano le opere il consorzio resta. Io non ho mai avuto problemi con la gestione consortile. Certo è che i consorziati devono rispettare delle quote che sono stabilite dal consorzio stesso. Pare che questo astio di Campiti venga anche dalle sue condizioni economiche. Valleverde – prosegue il sindaco – è una specie di frazione condivisa con Rocca Sinibalda, ma non è ancora una vera frazione perché devono riconsegnare le opere di urbanizzazione. A quel punto diventerà una frazione condivisa, perché nasce su due Comuni. Ritardi nelle opere? So di proroghe dovute a problemi tecnici” conclude il primo cittadino di Ascrea.

