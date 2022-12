Rieti, riunione condominiale del consorzio Valleverde di Ascrea finisce in tragedia: 3 morti e 4 feriti a Roma

11 dicembre 2022 a

E' di tre morti e quattro feriti di cui uno in condizioni gravissime il bilancio della sparatoria avvenuta questa mattina in via Monte Gilberto in zona Fidene-Colle Salario a Roma. A essere uccise sono state la segretaria della presidente del consorzio, la revisore dei conti. Non è chiaro se la terza donna uccisa avesse un ruolo nella dirigenza del consorzio oppure fosse una residente. A essere ferita, anche la presidente del consorzio Valleverde Turano con sede ad Ascrea, portata in ospedale.

L'omicida è Claudio Campiti 57 anni, entrato nel gazebo antistante il bar, dove in quel momento si stava tenendo una riunione del consorzio Valleverde e ha cominciato a sparare. Tre donne sono morte, altre due donne e un uomo sono gravemente feriti e sono stati portati in ospedale: quest'ultimo sarebbe in pericolo di vita. Quando è entrato nel gazebo, Claudio Campiti ha chiuso la porta dietro di sé. Ha puntato subito la presidenza e i consiglieri del consorzio, dopodiché ha rivolto la pistola contro i residenti per uccidere anche loro.

Claudio Campiti non era un volto nuovo per il consorzio. Sembra che in passato fosse stato già denunciato per minacce e comportamenti violenti, ma nessuno pensava potesse spingersi fino a tanto. "Lo consideravo una figura strana rispetto al consorzio – racconta un residente –. Non era partecipativo, era sempre polemico, ma è pieno di persone così, non mi sarei mai aspettato una reazione del genere. I suoi obiettivi erano i dirigenti del consorzio". Fino al 2021 Claudio Campiti ha tenuto un blog delirante contro il consorzio Valleverde, in cui scriveva tra l'altro che "qui con il codice penale lo Stato ci va al cesso, qui denunciare è tempo perso so tutti ladri. È un feudo concesso dallo Stato al Consorzio Valleverde".

