Rieti, sorpreso a spacciare droga alla stazione ferroviaria: arrestato 30enne

11 dicembre 2022 a

a

a

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rieti hanno arrestato, per cessione di sostanze stupefacenti, un trentenne originario del Gambia, già noto alle forze di polizia.

Individuato e denunciato l'autore dei tre furti di borse

Nel pomeriggio di sabato 10 dicembre, durante un servizio teso alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno notato il giovane, nei pressi della stazione ferroviaria di Rieti, che cedeva una dose di hashish, del peso complessivo di 1 grammo a un acquirente, in cambio di 10 euro. Sono state poste sotto sequestro la sostanza stupefacente e la banconota utilizzata per comprare la droga.

Finta rapina con aggressione, denunciato un 40enne sabino

Il giovanissimo acquirente, è stato, invece, segnalato alla Prefettura di Rieti quale assuntore di sostanze stupefacenti. Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’autorità giudiziaria.

Fiamme in una casa a Leonessa, paura per cinque persone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.