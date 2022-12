Rieti, temperature in picchiata e forte grandinata sulla Salaria a Ornaro. Disagi alla circolazione

11 dicembre 2022 a

La perturbazione che ha imperversato nella giornata di sabato sul Reatino ha lasciato una coda questa mattina, domenica 11 dicembre. Dalle prime ore tanta pioggia e un abbassamento repentino delle temperature adesso decisamente più attinenti al periodo invernale.

La neve è tornata a cadere in quota mentre sulla Salaria nel tratto tra Ornaro e il bivio di Montenero Sabino si è registrata una forte grandine che ha letteralmente imbiancato la strada, creado disagi e rallentando la circolazione delle auto.

Addirittura qualcuno ha deciso di arrestare la marcia in attesa che le condizioni meteo migliorassero così come le condizioni in quel tratto della consolare. Al momento la situazione è tornata alla normalità e il traffico, nei due sensi di marcia, particolarmente intenso ma regolare.

