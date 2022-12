Rieti, un albero di Natale sulla via Farense per ricordare Enrico Galante il pastore travolto nel 2012

11 dicembre 2022 a

Un albero di Natale sulla via Farense realizzato dal figlio di Enrico Galante il pastore travolto da un'auto nel 2012. Un gesto che si ripete da 10 anni e che, ovviamente, si è ripetuto anche quest'anno.

"Buon Natale fin lassù - le struggenti parole del figlio Enito -. Come ogni anno, come sempre papà, tu sei qui dove ti ho visto per l'ultima volta. Dove ti ho accarezzato per l'ultima volta coperto ormai da un lenzuolo sporco di sangue. Tu per me sei qui e io finché Dio mi darà la forza voglio ricordarti così con questo piccolo gesto.

Come ogni anno da quel 17 ottobre del 2012 - continua Enito Galante - ormai impresso nel mio cuore, nessuno ti dimentica papà soprattutto io. Non importa quanto tempo ci vorrà, io ti ho promesso che avrai giustizia e l'avrai. Fosse l'ultima cosa che farò. Spero che questo albero possa far riflettere tutti coloro che passano li e capiscano quanto sia importante guidare con prudenza. Basta vittime sulla strada, questo albero di Nalate papà è per te. Ovunque tu sia papà, sei sempre nei miei pensieri. Buon Natale fin lassù, stella mia. Mi manchi" conclude Enito Galante.

