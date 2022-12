Rieti, raccolta derrate alimentari per la Mensa di Santa Chiara dei giovani del Leo Club Rieti  Varrone

11 dicembre 2022 a

Un service munifico in aiuto di chi, in questo periodo di crisi generale, non riesce ad apparecchiare la tavola (e non sono pochi). Un gruppo di studenti, coinvolti dai giovani del Leo Lions Club Rieti Varrone ha consegnato un considerevole carico di derrate alimentari alla Mensa di Santa Chiara.

"Un aiuto reso possibile grazie ai tanti giovani che hanno partecipato alla cena di beneficenza organizzata al ristorante La piazzetta. La presidente della Mensa, Stefania Balloni è stata particolarmente felice di questa donazione, sia per chi la riceverà - che avrà un pasto caldo - sia per chi l’ha resa possibile, giovani che hanno voluto guardare alle necessità di un pezzo di città in difficoltà senza girarsi dall’altra parte" sottolineano dal Leo Club Rieti Varrone.

Con lo slancio dei sognatori e con la giusta concretezza gli studenti e i giovani del Leo Lions Club Rieti Varrone hanno voluto dare un sostegno diretto alla Mensa e allo stesso tempo sensibilizzare l’opinione pubblica all’impegno per contrastare le emergenze sociali di casa nostra.

