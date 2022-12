Rieti, schianto tra due auto sulla superstrada. Due persone ferite

11 dicembre 2022 a

Ennesimo incidente nella serata disabato sulla superstrada Rieti-Terni, all’altezza del distributore Ewa. Due vetture si sono scontrate per cause al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. Due le persone rimaste ferite nel violento impatto mentre le vetture coinvolte hanno riportato ingenti danni.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Rieti e il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure alle persone rimaste ferite fortunatamente in modo lieve. Rallentamenti si sono verificati a causa delle operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Non è la prima volta che in quel punto della superstrada Rieti-Terni si verificano incidenti anche molto più gravi causati spesso dall'alta velocità, sorpassi e manovre azzardate degli stessi automobilisti.

Anche il Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, raccogliendo le numerose segnalazioni di residenti dei Comuni limitrofi e degli stessi automobilisti avevano annunciato nei mesi scorsi interventi per la messa in sicurezza di quel tratto della superstrada. Interventi, però, che solo in minima parte sono stati attivati mentre gli incidenti, purtroppo, continuano a ripetersi.

