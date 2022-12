Rieti, torna l'incubo dei furti in casa: tre colpi in poche ore in Sabina

Tania Belli 11 dicembre 2022 a

Torna a materializzarsi l’incubo dei furti nelle abitazioni. Questa volta i ladri hanno agito indisturbati a Castelnuovo di Farfa dove l’intera comunità “è scossa da una serie di furti in appartamenti ripetuti nel tempo”. Infatti, secondo i residenti “già dall’estate si sono registrati alcuni episodi, che hanno colpito, contestualmente, due anziane vedove, mentre, come buona parte del borgo, erano in chiesa e poi in processione, per una tradizionale festa religiosa”.

Episodi che, proprio in questi ultimi giorni, si sono ripetuti e ad essere prese i mira in serie “sono state tre abitazioni, i cui residenti, peraltro, non figurano essere solo anziani, bensì anche giovani”. Ma ad attirare l’attenzione dei residenti è stato il modus operandi dei ladri “che farebbe pensare ad una vera e propria banda specializzata piuttosto che furti isolati”. Superato lo choc iniziale i residenti questa volta si sono mostrati più attenti e pronti a reagire alla situazione. Cosicché, “mentre i carabinieri procedono con le indagini ufficiali, si è riscontrato che, in tutti i furti dovrebbe essere presente qualcuno che funge da basista, forse del luogo, poiché è palese che i malviventi quasi sicuramente provenienti da fuori, siano a conoscenza delle abitudini dei proprietari prese di mira, sapendo della loro assenza, trovandosi in chiesa o momentaneamente impegnati altrove”.

Altro aspetto che ha fatto riflettere la popolazione, a cui è “stata infranta la tranquilla vita quotidiana, agitando soprattutto le persone anziane, che vivono sole e faticano ad andare avanti, in una fase economico difficile”, è che tutto avviene “rapidamente e quasi in contemporanea, con uno schema preciso e ben studiato”. Preoccupato per quanto sta accadendo, il nuovo parroco, don Staffen che vede ancor più ridursi i fedeli che partecipano alle messe, “ora restii a lasciare le abitazioni incustodite”. Anche il sindaco, Luca Zonetti, sta seguendo l’evolversi della situazione tenendosi in costante contatto con i carabinieri “Naturalmente comprendo le ansie e la paura della comunità, ma sono fiducioso nel lavoro dei carabinieri, che sta svolgendo le indagini”. Poi la raccomandazione alla popolazione di “evitare allarmismi inutili, si tratta di episodi che meritano alta attenzione, ma non sconforto; invito tutti a stare accorti e dare immediata comunicazione alle autorità competenti, se dovessero notare situazioni anomale o movimenti sospetti; il nostro paese è comunque sicuro” conclude il sindaco.

