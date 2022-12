Rieti, la sala consiliare della Provincia intitolata al senatore Cicolani. Presente il ministro Taiani

10 dicembre 2022 a

A dieci anni dalla morte del senatore Angelo Maria Cicolani, l’amministrazione provinciale gli ha intitolato l'aula consiliare. Tanti i presenti: amici, colleghi di partito ma anche tanta gente comune a testimonianza che il ricordo di Cicolani è ancora ben vivo tra i reatini.

Tra i presenti il vice premier e ministro Antonio Taiani, il sindaco Daniele Sinibaldi, il coordinatore di Forza Italia, Sandro Grassi e il presidente della Provincia Mariano Calisse. “Sono passati 10 anni dalla morte del senatore Angelo Maria Cicolani e il suo ricordo è ancora vivo e solido dentro ciascuno di noi, soprattutto per l’impegno politico per il territorio Reatino, per il quale si è battuto ogni giorno” le parole di Calisse.

Il ministro Taiani ha invece voluto ricordare non solo il grande rapporto di amicizia che lo legava a lui ma anche “le sue grandi capacità nel riuscire a sostenere il territorio” condividendone appieno l’intitolazione della sala consiliare. Tante delle progettazioni e delle realizzazioni fiorite ai giorni nostri portano l’impronta del senatore di Forza Italia. In particolare ne sono esempio evidente gli sforzi per il raddoppio della via Salaria, il collegamento ferroviario con Roma, il completamento della Rieti-Terni e gli svincoli cittadini in via di ultimazione.

