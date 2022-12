Rieti, violento nubifragio sulla città e Salaria allagata. Vigili del fuoco in azione

10 dicembre 2022 a

a

a

Maltempo e disagi in provincia. Ampiamente rispettata l'allerta meteo gialla nel Reatino come diramato dal bollettino della Protezione Civile nella giornata di ieri. Una pioggia battente e a tratti anche particolarmente intensa sta imperversando in tutta il territorio provinciale.

Disagi alla circolazione questa mattina sulla consolare Salaria dove in alcuni tratti la carreggiata è stata invasa da detriti trascinati a valle dall'acqua costringendo gli automobilisti a procedere a passo d'uomo. Non si registrano particolari criticità e disagi in città dove in ogni caso i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire a causa dell'allagamento di garage e scantinati.

