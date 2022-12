Rieti, Viviamo il Natale: a Villa Reatina tante le iniziative al via

10 dicembre 2022 a

a

a

Al centro sociale di Villa Reatina, si è tenuta la presentazione del progetto Viviamo il Natale. Alla presentazione dell'iniziativa erano presenti tra gli altri l’assessore provinciale Maurizio Ramacogi e gli assessori comunali Giuliano Sanesi e Fabio Nobili. A introdurre gli ospiti e a moderare gli interventi il giornalista Paolo Di Lorenzo. A illustrare il progetto due rappresentanti del comitato del rione di Villa Reatina, Fabio Peron e Valentina Romito. “Un progetto che ha preso il via quest’estate, grazie al comitato di quartiere che, dopo aver partecipato alla Festa del Sole e dopo aver ridato vita alla sagra del Supplì (ferme entrambe per Covid), ha deciso che era ora di ridare al quartiere il Natale di un tempo. Gli ultimi due anni bloccati dal covid, hanno fatto perdere, alla popolazione del quartiere di Villa Reatina, l’antica tradizione del Natale. Un periodo in cui nel quartiere si respirava un’atmosfera piena di gioia e convivialità in tutte le strade; luci e addobbi dei negozi e delle strade si alternavano alle luminarie appese dai balconi dai residenti della zona. Per questo, soprattutto grazie ai più giovani presenti nel comitato, si è deciso di organizzare qualcosa per ridare vita al Natale a Villa Reatina. Il progetto prevede la realizzazione di vari addobbi posizionati nei punti d’ingresso e nei punti strategici del quartiere, in modo da dare il benvenuto alla gente che arriva" conclude Peron.

Si accende il Natale in centro storico

Dopo la presentazione del progetto e delle motivazioni che hanno portato alla realizzazione dello stesso, ha preso la parola direttrice artistica, Valentina Romito che ha spiegato nel dettaglio le opere realizzate dal comitato con la collaborazione di Adriana Renzi: “Allestimento dell’abete più grande del quartiere con luci e addobbi donati dagli abitanti del quartiere, proprio a simboleggiare il ritorno dello spirito Natalizio di una volta. Un angolo per Babbo Natale - sottolinea Valentina Romito - presso il parco conosciuto come la “mezza luna” in via Mitrotti. Alla vigilia di Natale arriverà Babbo Natale che parcheggerà la sua slitta e distribuirà doni ai bambini che verranno a salutarlo. Ed ancora “Un presepe particolare, visto che i personaggi avranno le facce di alcuni personaggi noti del quartiere e sarà a grandezza naturale” conclude Valentina Romito.

La cinematerapia arriva al De Lellis per allietare i pazienti ricoverati durante il periodo natalizio

L’intenzione del comitato è quella, nel tempo, di implementare gli addobbi ed i personaggi del presepe, nonché far diventare l’angolo Babbo Natale, la casa di Babbo Natale. Il tutto avrà inizio domenica 11 dicembre alle ore 15 con l’accensione dell’albero di Natale; l’inaugurazione sarà accompagnata da canti Natalizi eseguiti dal coro dell’oratorio della Parrocchia di Villa Reatina.

Di Venanzio (Unindustria): "Dono albero di Natale segno di vicinanza al territorio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.