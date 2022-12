Rieti, per agricoltura e ambiente arrivano quasi 4 milioni di euro

Marco Staffiero 10 dicembre 2022 a

Una piccola boccata di ossigeno per il territorio. E’ stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio, l’approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione. Per quanto riguarda gli interventi mirati all’agricoltura e l’ambiente, nel totale si parla di 15.381.068 euro. Della somma complessiva, alla provincia di Rieti andranno 3.776.000 euro. Nel dettaglio, per l’area interna ai Monti Reatini andranno 880.000 euro, per il recupero del patrimonio edilizio pubblico in disuso da riconvertire in spazi consorziati per laboratori di prima lavorazione, trasformazione, stoccaggio, e centro logistico per i prodotti agricoli e biologici. Inoltre, 200.000 euro per la creazione di infrastrutture per il miglioramento ecologico e la pesca; 886.000 euro per l’accessibilità e la fruibilità dei laghi della zona; 1.030.000 euro per il potenziamento ed adeguamento della viabilità d’Area e 660.000 euro, per la realizzazione della scuola di formazione "Filiera Forestale e Sviluppo sostenibile dei Territori Montani”. Infine, 40.000 euro sono destinati al comune di Borbona, per interventi di ingegneria naturalistica e riattivazione delle coltivazioni tipiche ad altri 80.000 euro al comune di Colle di Tora per gli stessi interventi. Le misure del Piano, per fronteggiare la crisi, finanziate con le risorse FSC e con le riprogrammazioni dei fondi strutturali, sono contenute nell’Accordo relativo alla “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020. Successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo, è stata emanata la delibera Cipe che ha stabilito la riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a favore della Regione Lazio, approvando anche il profilo finanziario annuale della spesa. Secondo gli ultimi dati della camera di Commercio di Rieti, nella nostra provincia sono presenti 3547 aziende agricole e di queste circa 650 sono biologiche. Numeri importanti, che mettono in risalto l’importanza di un settore che nonostante la crisi riesce a mantenersi in piedi. “La nostra economia agricola è strategica per il territorio – ha commentato il presidente della Coldiretti Rieti, Alan Risolo -. La pandemia prima e la crisi energetica adesso hanno messo seriamente in difficoltà le aziende agricole della provincia. E’ doveroso ricordare che ben 1/3 delle aziende agricole sta lavorando in perdita a causa di rincari dei costi che vanno dal +250% dei concimi al +95% dei mangimi al +110% per il gasolio fino al +300% delle bollette per pompare l’acqua per l’irrigazione dei raccolti. Trovo giusto e doveroso, che vengano stabiliti dei piani di sviluppo per il comparto agricolo”.



