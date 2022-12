Monterotondo, dopo due anni di assenza torna la Torciata

Matteo Torrioli 09 dicembre 2022 a

Dopo due anni di assenza torna l’appuntamento più sentito dalla città di Monterotondo. In occasione dei festeggiamenti per le celebrazioni di Sant’Antonio Abate previste per gennaio 2023, tornerà a celebrarsi la tradizionale Torciata. Nel 2021, con la pandemia che aveva ricominciato a galoppare, per la prima volta dal dopoguerra era stata cancellata la processione dei “torciari” dal Duomo di Monterotondo alla casa del nuovo signore della festa. Stessa decisione era stata presa a gennaio 2022, a causa del boom dei contagi da omicron. Per il 2023, però, vista la situazione sotto controllo e le restrizioni cancellate, la Torciata tornerà a far cantare e divertire i monterotondesi e i devoti a Sant’Antonio. Lo ha fatto sapere, nei giorni scorsi, la Pia Unione che, da decenni, organizza le celebrazioni. L’associazione ha anche reso noto il nuovo regolamento che dovrebbe consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. La novità più importante, che rappresenta allo stato attuale un cambio di rotta storico, riguarda il doversi iscrivere alla processione. A partire dal 12 dicembre, tutti i maggiorenni che vorranno partecipare dovranno recarsi presso la sede della Pia Unione dove verranno “riforniti di una torcia, una bandana e il vademecum comportamentale” e del permesso per prendere parte alla Torciata, che si svolgerà il 15 gennaio 2023. Il regolamento, oltre a ricordare che serve l’iscrizione preliminare per partecipare alla processione conclusiva, vieta l’utilizzo di contenitori di vetro e plastica, raccomanda un uso “particolarmente responsabile” di ogni tipo di alcool e, soprattutto, vieta in maniera “assoluto”, l’utilizzo di “qualsivoglia sostanza stupefacente”. Queste novità hanno scatenato un aspro dibattito sui social, in particolare sulla pagina facebook della Pia Unione. Alla fine, l’associazione ha deciso di disabilitare i commenti, lasciando questo post: “Si porta a conoscenza che per ogni chiarimento inerente l'organizzazione della prossima Festa di S.Antonio Abate c'è una sede ufficiale della Pia Unione che è disponibile a confrontarsi ed a proposito sono stati disabilitati ogni tipo di commento perché non è nell'origine della pagina fare dibattiti, ma dare solo avvisi e comunicare eventi”.

