Rieti, per il Mc Donald's di Passo Corese possibile apertura il 28 dicembre

Paolo Giomi 10 dicembre 2022 a

a

a

Potrebbe aprire già il prossimo 28 dicembre il nuovo McDonald’s di via Salaria, all’imbocco di Passo Corese. Sembra incredibile, visto che solo un mese e mezzo fa quella dell’arrivo del colosso americano della ristorazione in terra sabina era una voce di corridoio. E invece i lavori di realizzazione del fabbricato che ospiterà il nuovo fast-food procedono a ritmo vertiginoso, tanto che giorno dopo giorno, lungo la rotatoria della statale Salaria, è possibile vedere i progressi della struttura. E ora, con lo scheletro dell’immobile quasi ultimato, inizia a prendere corpo addirittura una data, che brucerebbe di gran lunga ogni previsione ottimistica, dato che le date più probabili per l’arrivo del celebre marchio erano quelle di inizio del prossimo anno. Il condizionale, però, è d’obbligo, dal momento che nessuna conferma ufficiale è arrivata a quella che, al momento, resta una voce di corridoio. Che però cresce col passare dei giorni. Anche perché dopo l’annuncio dello sbarco in terra farense, e l’avviso delle procedure di selezione delle 55 risorse che verranno impiegate nel nuovo ristorante, McDonald’s Italia, dando seguito alla campagna promozionale promossa via social, ha fatto tappa in piazza Salvo D’Acquisto con un gazebo itinerante che ha permesso agli interessati alle posizioni lavorative offerte di mettersi in contatto diretto con chi già lavora nell’universo McDonald’s, prevalentemente gli addetti del vicino punto ristoro di Capena. Un evento che ha avuto un grande successo, e che testimonia la spinta sull’acceleratore data da McDonald’s per aprire il nuovo ristorante di Passo Corese. Non solo. Anche le opere di urbanizzazione collegate allo stabile sono in fase avanzata: transitando sulla rotonda è possibile infatti vedere la segnaletica della strada che, con tutta probabilità, sarà l’accesso principale al fast-food. Dove, con altrettanta probabilità, verrà istituito anche il servizio di McDrive, che consentirà ai clienti di servirsi senza scendere dalla propria automobile. Nel frattempo tutto intorno, pure con velocità decisamente più moderata, proseguono anche i lavori di realizzazione dell’area commerciale Tornarino, che sicuramente non aprirà il 28 dicembre – sempre che il McDonald’s apra veramente in quella data – ma che continua la sua costruzione, il cui termine, secondo le stime iniziali, dovrebbe ricadere alla fine di settembre del 2023. Si vedrà.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.