Rieti, da oltre un secolo il presidio di legalità dei carabinieri di Leonessa

Nel centro di uno dei comuni più belli e territorialmente più vasti della provincia di Rieti, al confine con la regione Umbria, opera la stazione Carabinieri di Leonessa. La presenza del locale comando, dipendente dalla Compagnia di Cittaducale, risale a data antecedente il primo conflitto mondiale. Oggi il reparto, ubicato dal 1998 nell’attuale sede all’ingresso del centro storico, è comandato dal luogotenente Luca Santorelli, collaborato dal suo vice, il maresciallo Angelo Filetti, dal vice brigadiere Gianni Reali, memoria storica e pilastro della stazione, dal carabiniere scelto Simone Cambi e dal giovane carabiniere Francesco Cirino. Unitamente alla locale stazione Carabinieri Forestale, il reparto rappresenta l’unico presidio di polizia del territorio, garantendo, oltre all’ordine e la sicurezza pubblica e un servizio di prevenzione pressoché continuativo, i servizi di vigilanza e soccorso sulle piste da sci e una risposta sicura e pronta per ogni problema della popolazione che, in tale cornice, risente molto dei flussi turistici legati alle stagioni invernali e al delizioso clima estivo. Il comando è ubicato in via Felici 2. Telefono 0746/922118.



