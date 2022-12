Rieti, la 14enne Gaia Figorilli campionessa mondiale di ballo "solo"

09 dicembre 2022 a

All’interno del “Naples Open” gara internazionale di ballo, si sono svolti i campionati mondiali “Solo world schampionship”. Gaia Figorilli a soli 14 anni ha conquistato il titolo di campionessa mondiale di ballo “solo”, infatti denominato “Solo” appunto perché balla da sola. La rassegna giunta alla decima edizione all’interno del: “Naples Open” che si è svolta a Paestum, dove hanno partecipato ballerini provenienti da 42 nazioni. Gaia ha partecipato nei balli latini classificandosi tra i primi diciotto su 64, ma non si è affatto abbattuta dando il meglio di se nei cinque balli standard conquistando il titolo di campionessa mondiale. Grande è la soddisfazione in casa Figorilli e per tutta la città di Rieti orgogliosa di avere un grande talento, Gaia che frequenta il primo anno di economica sociale all’istituto Principessa di Napoli con ottimi profitti. Inizia il suo percorso da ballerina nel 2020 con i maestri Marco Barbera e Federica D’Orazi e si vede subito il talento come affermano i due maestri una ragazza che apprende subito le nozioni che impartiscono.



